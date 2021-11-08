\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
Втр, 09
Срд, 10
ЦБ USD 71.4 -0.09 09/11
ЦБ EUR 82.54 -0.27 09/11
Нал. USD 71.05 / 72.00 13:14
Нал. EUR 82.16 / 82.94 13:14
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
9 003
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
21 219
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
6 616
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
15 597
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Названы причины смертности среди вакцинированных от коронавируса
Разъяснение дала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Россиянам назвали причины смертности среди вакцинированных от COVID-19. Разъяснение дала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Ее слова привела «Российская газета».

По ее словам, большинство людей, которые полностью привились от коронавируса, переносят инфекцию бессимптомно. Тогда иммунитет успевает «перехватить» вирус и «входе» в организм — в носоглотке. Однако встречаются единичные случаи, когда заболевание COVID-19 протекает тяжело и даже может вызвать летальный исход.

Руженцова подчеркнула, что в эту статистику чаще всего попадают пожилые пациенты, либо люди с хроническими заболеваниями.

«Да, конечно, много вопросов о том, действительно вакцинированы были эти пациенты или нет. Но в случае, если действительно пациент был вакцинирован, что мы можем отмечать. У некоторых пациентов, и большинство таких мы видим в группе уже 60+, за счет особенностей заболевания, иногда принимаемой терапии, есть иммунодефицит, который не позволяет выработаться иммунитету вообще. Да, мы такие единичные случаи видим, и у некоторых таких пациентов, конечно, при развитии заболевания после вакцинации иммунного ответа нет. Действительно, эти пациенты всегда были в группе риска — даже при развитии ОРВИ, который практически очень редко дает осложнения, только при присоединении других возбудителей и в группе ослабленных пациентов. Конечно, когда иммунного ответа не может быть выработано, как правило, у этих пациентов мы видим присоединение и каких-то других возбудителей», — рассказала эксперт.

Специалист также подчеркнула, что на фоне коронавируса активизируется своя микрофлора, которая постоянно живет в кишечнике или полости рта.

«И за счет этих своих вроде бы привычных стрептококков, стафилококков и развивается это тяжелое состояние, иногда, к сожалению, с летальным исходом. То есть тут по другим путям обычно идет ухудшение состояния. И подчеркну, что даже при банальном ОРВИ такие исходы мы видели и раньше, до того, как мы узнали про ковид», — подчеркнула Татьяна Руженцова.