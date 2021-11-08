Названы причины смертности среди вакцинированных от коронавируса

Разъяснение дала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Россиянам назвали причины смертности среди вакцинированных от COVID-19. Разъяснение дала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Ее слова привела « Российская газета ».

По ее словам, большинство людей, которые полностью привились от коронавируса, переносят инфекцию бессимптомно. Тогда иммунитет успевает «перехватить» вирус и «входе» в организм — в носоглотке. Однако встречаются единичные случаи, когда заболевание COVID-19 протекает тяжело и даже может вызвать летальный исход.

Руженцова подчеркнула, что в эту статистику чаще всего попадают пожилые пациенты, либо люди с хроническими заболеваниями.

«Да, конечно, много вопросов о том, действительно вакцинированы были эти пациенты или нет. Но в случае, если действительно пациент был вакцинирован, что мы можем отмечать. У некоторых пациентов, и большинство таких мы видим в группе уже 60+, за счет особенностей заболевания, иногда принимаемой терапии, есть иммунодефицит, который не позволяет выработаться иммунитету вообще. Да, мы такие единичные случаи видим, и у некоторых таких пациентов, конечно, при развитии заболевания после вакцинации иммунного ответа нет. Действительно, эти пациенты всегда были в группе риска — даже при развитии ОРВИ, который практически очень редко дает осложнения, только при присоединении других возбудителей и в группе ослабленных пациентов. Конечно, когда иммунного ответа не может быть выработано, как правило, у этих пациентов мы видим присоединение и каких-то других возбудителей», — рассказала эксперт.

Специалист также подчеркнула, что на фоне коронавируса активизируется своя микрофлора, которая постоянно живет в кишечнике или полости рта.

«И за счет этих своих вроде бы привычных стрептококков, стафилококков и развивается это тяжелое состояние, иногда, к сожалению, с летальным исходом. То есть тут по другим путям обычно идет ухудшение состояния. И подчеркну, что даже при банальном ОРВИ такие исходы мы видели и раньше, до того, как мы узнали про ковид», — подчеркнула Татьяна Руженцова.