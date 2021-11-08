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На восьми рязанских улицах отключили холодную воду
Ресурса не будет до 17:00 8 ноября.

На восьми улицах Рязани 8 ноября отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт городского «Водоканала».

До 17:00 без ресурса остались:

  • 1-й Газетный переулок (Дядьково);
  • 2-й Газетный переулок (Дядьково);
  • улица Садовая (Дядьково);
  • улица Центральная (Дядьково), дома №№ 120, 121, 122, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 131а, 132, 132 корпус 1, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139а, 139 В, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 146а, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 152а, 153, 154, 155, 156, 157, 157а, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172;
  • улица Юбилейная (Дядьково), дом № 15 (Детский сад);
  • улица Забайкальская, дома №№ 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 12, 12а, 23;
  • улица Новоселов, дом № 1/7;
  • Московское шоссе, дома №№ 43, 45.