На пяти рязанских улицах два дня подряд будут отключать электричество

Отключения связаны с работами по опиловке аварийных деревьев.

На пяти рязанских улицах 9 и 10 ноября отключат электричество. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 9:00 до 16:00 без света останутся:

7-й Мервинский проезд, дома №№ 1-33 (нечетная сторона);

8-й Мервинский проезд, дома №№ 1-29, 2-36;

9-й Мервинский проезд, дома №№ 1-21, 2/16-26;

улица Бахмачеевская, дома №№ 52а, 66а, 68а, 1а, 1, 82а, 3, 3б, 20, 22;

улица Мервинская, дома №№ 50, 50а.

Отключения связаны с работами по опиловке аварийных деревьев. Их будет проводить ООО «Ландшафт-Строй».