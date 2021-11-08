\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
Втр, 09
Срд, 10
ЦБ USD 71.4 -0.09 09/11
ЦБ EUR 82.54 -0.27 09/11
Нал. USD 71.05 / 72.00 13:14
Нал. EUR 82.16 / 82.94 13:14
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
8 994
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
21 219
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
6 616
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
15 597
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На пяти рязанских улицах два дня подряд будут отключать электричество
Отключения связаны с работами по опиловке аварийных деревьев.

На пяти рязанских улицах 9 и 10 ноября отключат электричество. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 9:00 до 16:00 без света останутся:

  • 7-й Мервинский проезд, дома №№ 1-33 (нечетная сторона);
  • 8-й Мервинский проезд, дома №№ 1-29, 2-36;
  • 9-й Мервинский проезд, дома №№ 1-21, 2/16-26;
  • улица Бахмачеевская, дома №№ 52а, 66а, 68а, 1а, 1, 82а, 3, 3б, 20, 22;
  • улица Мервинская, дома №№ 50, 50а.

Отключения связаны с работами по опиловке аварийных деревьев. Их будет проводить ООО «Ландшафт-Строй».