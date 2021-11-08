На окраине Рязани загорелся троллейбус

Инцидент произошел в понедельник, 8 ноября, на остановке «Рязцветмет».

В Рязани на остановке загорелся троллейбус. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Инцидент произошел в понедельник, 8 ноября, в 15:40, на остановке «Рязцветмет». Пожар случился в троллейбусе № 12.

По словам представителей администрации, водитель выпустил пассажиров из транспорта, обесточил его и попытался потушить огнетушителем.

На место выезжал пожарный расчет. В течение десяти минут спасатели локализовали огонь.

В результате случившегося никто не пострадал. Специалисты выяснят причины случившегося. Представители мэрии подчеркнули, что машина подлежит восстановлению.