Мать пропавшей Елены Логуновой убеждена, что ее дочь стала жертвой своего мужа

Мать пропавшей рязанки Наталия Кошелева убеждена, что ее дочь стала жертвой своего мужа. Информацию об этом в понедельник, 8 ноября, она опубликовала в своем Instagram.
Много домыслов и откровенного вранья пишут в интернете. Мне как Матери конечно больно читать о том, что Лена бросила семью. Но Бог им всем судья. Видя работу детектива Екатерины (которая ни копейки денег не взяла с меня) и полученную ею информацию, я все больше убеждаюсь в том, что Лена стала жертвой от рук ее мужа Александра Логунова, а его мать и отец возможно являются соучастниками сокрытия следов преступления и тела Леночки", — написала Наталия Кошелева.
Также она поблагодарила волонтеров, которые продолжают искать ее дочь.
Ранее частный детектив Екатерина Шумякина заявила, что запросит результаты полиграфа, который проходил муж пропавшей рязанки Александр Логунов в программе «На самом деле» на Первом канале.