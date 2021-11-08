Мать пропавшей Елены Логуновой убеждена, что ее дочь стала жертвой своего мужа

Также она поблагодарила волонтеров, которые продолжают искать ее дочь.

Мать пропавшей рязанки Наталия Кошелева убеждена, что ее дочь стала жертвой своего мужа. Информацию об этом в понедельник, 8 ноября, она опубликовала в своем Instagram.

Много домыслов и откровенного вранья пишут в интернете. Мне как Матери конечно больно читать о том, что Лена бросила семью. Но Бог им всем судья. Видя работу детектива Екатерины (которая ни копейки денег не взяла с меня) и полученную ею информацию, я все больше убеждаюсь в том, что Лена стала жертвой от рук ее мужа Александра Логунова, а его мать и отец возможно являются соучастниками сокрытия следов преступления и тела Леночки", — написала Наталия Кошелева.

Также она поблагодарила волонтеров, которые продолжают искать ее дочь.

Ранее частный детектив Екатерина Шумякина заявила, что запросит результаты полиграфа, который проходил муж пропавшей рязанки Александр Логунов в программе «На самом деле» на Первом канале.