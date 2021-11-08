Инфекционист заявил, что привитые мешают мутации коронавируса

По словам специалиста, вакцинированный выделяет меньшее количество вируса, если заболеет.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что вакцинированный человек является конечным звеном при распространении коронавируса и предотвращает его мутацию. Об этом он сказал в эфире телеканала « Россия 24 ».

По словам Тимакова, вакцинированный выделяет меньшее количество вируса, если заболеет.

Инфекционист заявил, что привитый человек является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию коронавирусной инфекции.