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Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев
Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что ограничительные меры в отрыве от вакцинации почти бесполезны. Гинцбург заявил, что число вакцинированных должно вырасти в 10 раз, чтобы преодолеть инфекцию за несколько месяцев.

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям» сообщил, что коронавирус удастся преодолеть за несколько месяцев, если увеличится число вакцинируемых ежедневно.

Он отметил, что ограничительные меры в отрыве от вакцинации почти бесполезны. Гинцбург заявил, что число вакцинированных должно вырасти в 10 раз, чтобы преодолеть инфекцию за несколько месяцев.

Специалист отметил, что нужно различать людей с QR-кодами и непривитых. Он подчеркнул, что тех, у кого количество антител больше трехсот, можно почти не ограничивать.