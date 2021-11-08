Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев
Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что ограничительные меры в отрыве от вакцинации почти бесполезны. Гинцбург заявил, что число вакцинированных должно вырасти в 10 раз, чтобы преодолеть инфекцию за несколько месяцев.
Директор Центра имени
Он отметил, что ограничительные меры в отрыве от вакцинации почти бесполезны. Гинцбург заявил, что число вакцинированных должно вырасти в 10 раз, чтобы преодолеть инфекцию за несколько месяцев.
Специалист отметил, что нужно различать людей с QR-кодами и непривитых. Он подчеркнул, что тех, у кого количество антител больше трехсот, можно почти не ограничивать.