Часть рязанских вузов перешла на дистанционное обучение

С 8 и 9 ноября большинство студентов высших учебных заведений Рязани остаются дома: занятия переводятся в онлайн или обучение идет дистанционно.

С 8 и 9 ноября большинство студентов высших учебных заведений Рязани остаются дома: занятия переводятся в онлайн или обучение идет дистанционно.

В Рязанском агротехнологическом университете и.о. ректора Александр Шемякин еще 3 ноября подписал приказ № 351 о переводе с 8 ноября занятий у студентов (за исключением программ по персональному обучению водителей транспортных средств) на обучение с применением дистанционных технологий. В понедельник студентов перестали пускать в корпуса вуза, кроме общежитий. Сами общежития закрыли для посторонних лиц.

Ректор Рязанского радиотехнического университета Михаил Чиркин 5 ноября подписал приказ № 310 , в котором объявил переход с 9 ноября и до особого распоряжения на смешанную форму обучения, «сочетающую аудиторный и дистанционный форматы».

Также 5 ноября о введении дистанционных образовательных технологий объявил Рязанский государственный университет.

Там учебу перестроили с понедельника, 8 ноября. До 13 ноября продлится переходный период, когда будет использоваться электронная платформа Moodle, где зарегистрировано более 8,5 тысяч преподавателей и студентов вуза. Часть занятий будет идти в онлайн-режиме, через режим видеоконференции. 21 ноября День открытых дверей в вузе тоже будет проводиться дистанционно.

В Рязанском политехническом институте 8 ноября обнародован график Дней открытых дверей на кафедрах 13 и 27 ноября. Кроме приписки, что из-за эпидемиологической ситуации формат встреч может быть позднее скорректирован, никаких распоряжений о дистанционной работе пока нет.

В академии права и управления ФСИН, а также в филиале университета МВД приказы о введении дистанционного обучения не публиковались.

Рязанский медицинский университет официально дистанционное обучение не вводил. Обучение большинства студентов проводится на клинических кафедрах, расположенных в рязанских больницах, то есть на переднем крае борьбы с коронавирусом. 474 ординатора, не считая студентов и преподавателей вуза, трудоустроены в лечебные учреждения.