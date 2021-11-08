Часть рязанских вузов перешла на дистанционное обучение

С 8 и 9 ноября большинство студентов высших учебных заведений Рязани остаются дома: занятия переводятся в онлайн или обучение идет дистанционно.
В Рязанском агротехнологическом университете и.о. ректора Александр Шемякин еще 3 ноября
Ректор Рязанского радиотехнического университета Михаил Чиркин 5 ноября
Также 5 ноября о введении дистанционных образовательных технологий
Там учебу перестроили с понедельника, 8 ноября. До 13 ноября продлится переходный период, когда будет использоваться электронная платформа Moodle, где зарегистрировано более 8,5 тысяч преподавателей и студентов вуза. Часть занятий будет идти в онлайн-режиме, через режим видеоконференции. 21 ноября День открытых дверей в вузе тоже будет проводиться дистанционно.
В Рязанском политехническом институте 8 ноября
В академии права и управления ФСИН, а также в филиале университета МВД приказы о введении дистанционного обучения не публиковались.
Рязанский медицинский университет официально дистанционное обучение не вводил. Обучение большинства студентов проводится на клинических кафедрах, расположенных в рязанских больницах, то есть на переднем крае борьбы с коронавирусом. 474 ординатора, не считая студентов и преподавателей вуза, трудоустроены в лечебные учреждения.