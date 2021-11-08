Бывшему главе рязанской наркополиции Игорю Туровскому отказали в освобождении

Помимо срока в колонии, ему назначили 420 миллионов рублей штрафа, но в 2019 году уменьшили размер штрафа до 300 миллионов рублей.

8 ноября Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего генерала Игоря Туровского, осужденного на 8 лет 6 месяцев колонии. Заключенный просил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания.

1 июля 2021 года Скопинский районный суд отказал Туровскому, так как при изучении характеристик не нашел достаточных оснований. Теперь Рязанский областной суд оставил это постановление районного суда без изменения.

Напомним, Туровского осудили в 2015 году, признав бывшего руководителя управления ФСКН по Рязанской области виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Помимо срока в колонии, ему назначили 420 миллионов рублей штрафа, но в 2019 году уменьшили размер штрафа до 300 миллионов рублей.

Под стражу генерала взяли в октябре 2014 года, поэтому по приговору 2015 года он должен освободиться в апреле 2023 года.

До Туровского в Скопинском районе отбывал срок заключения бывший мэр Рязани Валерий Рюмин. Скопинский суд также отказывал ему в досрочном освобождении, ссылаясь на изученные характеристики.