Врач Мясников назвал смертельную ошибку при приеме обезболивающих

Он отметил, что у таких средств очень широк спектр вредных воздействий, из-за чего начинаются проблемы.

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что люди часто делают ошибки при приеме обезболивающих, что может привести к летальному исходу. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1».

По его словам, люди часто принимают нестероидные препараты бесконтрольно и не думают о последствиях.

Он отметил, что у таких средств очень широк спектр вредных воздействий, из-за чего начинаются проблемы. Одним из таких он назвал язву желудка, что приводит к кровотечению.

«У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты», — рассказал врач.

Он порекомендовал с такими средствами принимать средства для защиты слизистой желудка.

«Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно!» — подчеркнул Мясников.

Врач призвал пить препараты курсом в минимальных дозах и не менять одно средство на другое.