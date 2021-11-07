Вирусолог назвал необходимый уровень вакцинации для борьбы с дельта-штаммом

Специалист выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19.

Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в эфире «Радио России» раскритиковал противников вакцинации от коронавируса. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, в России прогрессирует дельта-штамм коронавируса, для борьбы с ним нужно вакцинировать до 80% населения, в противном случае могут распространиться мутации, которые потребуют привить до 90% россиян.

Специалист выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19.