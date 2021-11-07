В Сапожке простились с главой района Виктором Боярченковым

С главой администрации Сапожковского района простились в РДК «Надежда», отпевание состоялось в храме Святителя Николая Чудотворца. Виктора Боярченкова похоронили на Сапожковском городском кладбище.

В Сапожке простились с главой администрации района Виктором Боярченковым. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В церемонии поучаствовал губернатор Николай Любимов. Проститься с Виктором Боярченковым собрались его близкие, коллеги и жители района. Также на церемонию приехали заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов, рязанские депутаты и руководители ведомств.

С главой администрации Сапожковского района простились в РДК «Надежда», отпевание состоялось в храме Святителя Николая Чудотворца. Виктора Боярченкова похоронили на Сапожковском городском кладбище.

Любимов отметил большой вклад Виктора Боярченкова в развитие района.

«Он родился в Сапожке, жил здесь, работал, делал все возможное для людей, для того, чтобы район становился лучше, — сказал глава региона. — Самое главное, что ему многое удалось сделать, было много планов и их надо осуществить. После человека всегда остаются его добрые дела, дети и память о нем. Виктора Юрьевича будут помнить добром».

Виктор Борченков родился в Сапожке, учился в Рязанском педагогическом институте имени Сергея Есенина. Позже работал учителем Канинской средней школы, директором Сапожковской детско-юношеской спортивной школы. После профессиональной переподготовки в московской Акажемии государственного и муниципального управления РАГС при президенте России его избрали главой Сапожковского района. Несмотря на болезнь, он работал до последних лет жизни.