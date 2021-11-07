В Рязанской области от коронавируса за сутки скончались 20 человек

Всего число летальных случаев с начала пандемии достигло 1 522.

В Рязанской области за сутки 20 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в воскресенье, 7 ноября, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев с начала пандемии достигло 1 522.

За сутки в Рязанской области заболели 242, всего — 49 648.

За сутки выздоровели 27 человек, с начала пандемии число вылечившихся достигло 43 111.

В России за сутки выявили 39 165 случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших достигло 8 795 095.

За сутки выздоровели 26 806 человек, всего с начала пандемии — 7 561 978.

За сутки скончались 1 179 человек, всего число летальных случаев достигло 246 814.