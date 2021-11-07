В Рязанской области начались съемки документального проекта для федерального канала

Авторы проекта — режиссер Роман Ганган, руководитель центра «Трезвое дело» Евгений Леднев и актер, певец и ведущий Антон Макарский.

В селе Ясенок Ухоловского района начались съемки документального проекта телеканала «Спас». Об этом пишет ИД « Пресса ».

Авторы проекта — режиссер Роман Ганган, руководитель центра «Трезвое дело» Евгений Леднев и актер, певец и ведущий Антон Макарский.

Программа называется «Двенадцать» по числу участников, которые решили освободиться от зависимостей.

«Это не „реалити-шоу“, это вообще не шоу! Мы постараемся сделать честный и человеческий проект, который, надеюсь, будет полезен всем, кто захочет покончить с зависимостями, разрушающими жизнь», — рассказал о проекте Макарский.