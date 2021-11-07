В Рязани мужчина выпал с балкона многоэтажки

Мужчина выпал с балкона дома № 89 корпус 2 по Михайловскому шоссе. Он получил травмы.

Ночью в воскресенье, 7 ноября, на Михайловском шоссе с балкона на пятом этаже выпал мужчина. Полиция начала проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина выпал с балкона дома № 89 корпус 2 по Михайловскому шоссе. Он получил травмы.

«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в полиции.

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