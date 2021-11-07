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В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест
Вероятность найти коронавирус при тестировании снижается на четвертый-пятый день болезни, поэтому иногда у пациента есть все симптомы коронавируса, но тест отрицательный.

В Роспотребнадзоре рассказали, почему тест показывает отрицательный результат при COVID-19. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

По ее словам, вероятность найти коронавирус при тестировании снижается на четвертый-пятый день болезни, поэтому иногда у пациента есть все симптомы коронавируса, но тест отрицательный.

«Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», — сказала Пшеничная.

Ранее специалист заявляла, что у коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому невозможно поставить точный диагноз без лабораторного тестирования.