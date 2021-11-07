В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест
Вероятность найти коронавирус при тестировании снижается на четвертый-пятый день болезни, поэтому иногда у пациента есть все симптомы коронавируса, но тест отрицательный.
В Роспотребнадзоре рассказали, почему тест показывает отрицательный результат при COVID-19. Об этом
По ее словам, вероятность найти коронавирус при тестировании снижается на четвертый-пятый день болезни, поэтому иногда у пациента есть все симптомы коронавируса, но тест отрицательный.
«Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», — сказала Пшеничная.
Ранее специалист заявляла, что у коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому невозможно поставить точный диагноз без лабораторного тестирования.