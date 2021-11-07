В Подмосковье жильцы расстреляли ремонтников из-за сильного шума

Жильцы нижних этажей вызвали полицию из-за сильного грохота, а затем затеяли драку с мастерами, после чего применили оружие.

В подмосковной Балашихе жильцы расстреляли ремонтников лифтов из-за сильного шума. Об этом сообщил Mash .

Инцидент произошел в доме № 30 по улице Чистопольской. Лифты меняли по указу губернатора области. У ремонтников было разрешение на ночные работы, потому что иначе жильцам пришлось бы ходить пешком.

Жильцы нижних этажей вызвали полицию из-за сильного грохота, а затем затеяли драку с мастерами, после чего применили оружие.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что выстрел произвели из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».