Участник массовой драки в Домодедове рассказал о стрельбе
После произошедшего возбудили дело о хулиганстве. Семерых участников драки доставили в отдел полиции.
Один из участников массовой драки в подмосковном Домодедове рассказал о стрельбе во время стычки. Об этом он сообщил в беседе с агентством «
По его словам, участники драки стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу.
«С нашей стороны дрались человек семь-восемь. не более того. С их стороны было очень много народа», — отметил он.
После произошедшего возбудили дело о хулиганстве. Семерых участников драки доставили в отдел полиции.
Напомним, драка попала на видео.