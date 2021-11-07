Участник массовой драки в Домодедове рассказал о стрельбе

После произошедшего возбудили дело о хулиганстве. Семерых участников драки доставили в отдел полиции.

Один из участников массовой драки в подмосковном Домодедове рассказал о стрельбе во время стычки. Об этом он сообщил в беседе с агентством « Москва 24 ».

По его словам, участники драки стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу.

«С нашей стороны дрались человек семь-восемь. не более того. С их стороны было очень много народа», — отметил он.

После произошедшего возбудили дело о хулиганстве. Семерых участников драки доставили в отдел полиции.

Напомним, драка попала на видео.