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Участник массовой драки в Домодедове рассказал о стрельбе
После произошедшего возбудили дело о хулиганстве. Семерых участников драки доставили в отдел полиции.

Один из участников массовой драки в подмосковном Домодедове рассказал о стрельбе во время стычки. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Москва 24».

По его словам, участники драки стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу.

«С нашей стороны дрались человек семь-восемь. не более того. С их стороны было очень много народа», — отметил он.

После произошедшего возбудили дело о хулиганстве. Семерых участников драки доставили в отдел полиции.

Напомним, драка попала на видео.