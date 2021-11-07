Драка с участием нескольких десятков человек в Подмосковье попала на видео
Полиция начала проверку. Во время проверки установят участников инцидента и все обстоятельства произошедшего.
В Домодедове ночью в воскресенье, 7 ноября, произошла массовая драка. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Полиция начала проверку, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Во время проверки установят участников инцидента и все обстоятельства произошедшего.
Драку устроили несколько десятков человек. Причины конфликта неизвестны.