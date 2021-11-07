Суд вынес приговор мужчине, убившему рязанского врача

Инцидент произошел 28 августа 2020 года. Осужденный был пьян. Вместе с Романовым они охотились в Ставропольском районе Самарской области.

Суд признал виновным мужчину, который убил на охоте рязанского врача Сергея Романова. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 28 августа 2020 года. Осужденный был пьян. Вместе с Романовым они охотились в Ставропольском районе Самарской области.

Мужчина увидел через тепловизионный прицел охотничьего карабина животное, направился в его сторону, чтобы сделать выстрел, а его приятель оставался на месте. Осужденный выстрелил в сторону животного, которое скрылось из поля зрения. После этого мужчина, не убедившись, что никого нет в направлении прицела, выстрелил повторно и попал в своего знакомого, которого принял за животное. Потерпевший скончался от полученных травм.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ему назначили год лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Справка

Сергей Романов окончил Рязанский медицинский институт имени академика Павлова по специальности «лечебное дело», работал врачом-хирургом в больницах Рязани, Пензы, Тольятти. Он работал в системе здравоохранения более 30 лет. На момент трагедии работал главным врачом Октябрьской центральной городской больницы