Синоптик предупредил, что зима придет в Москву с задержкой

15 ноября ожидаются снегопады. Похолодает до 0, -5 градусов, сформируется снежный покров.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая зима наступит в Москве 15 ноября, с опозданием на 5 суток. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, 15 ноября ожидаются снегопады. Похолодает до 0, -5 градусов, сформируется снежный покров толщиной в несколько сантиметров. В Москве он достигнет 2-3 сантиметров, в Подмосковье — до 3-8 сантиметров.

«15 ноября наступит метеорологическая зима», — рассказал Тишковец.

Он уточнил, что она придет с опозданием на пять суток.