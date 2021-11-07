Рязанка стала вице-чемпионкой мира по бодибилдингу

Девушка написала, что уступила спортсменке, которая уже ранее завоевала титул чемпионки мира и младше ее на 17 лет.

Рязанка Татьяна Еремина стала вице-чемпионкой мира по бодибилдингу. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Девушка написала, что уступила спортсменке, которая уже ранее завоевала титул чемпионки мира и младше ее на 17 лет.

«Но если подумать, скольких сильных спортсменок я обошла! Сильнейших! Чемпионок Европы и Арнольда, чемпионок своих стран и других турниров!» — поделилась рязанка.

Она добавила, что ей удалось обойти спортсменок 2000-х годов рождения. Отметим, что Татьяне Ереминой 41 год.