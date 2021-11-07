Ночью в Рязани сгорели два дома

Сообщение о пожаре поступило в 23:00 6 ноября. На тушение выезжали 33 человека и девять единиц техники.

В субботу, 6 ноября, в Рязани на улице 11-я Линия загорелся дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 23:00 6 ноября. На тушение выезжали 33 человека и девять единиц техники.

Пожар полностью ликвидировали в 5:00. Никто не пострадал.

Повреждения от огня получили два дома на общей площади кв.м. Причина устанавливается.