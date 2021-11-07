Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных

Инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн сообщили, что у привитых болезнь может развиваться также по-разному, как у невакцинированных.

Специалисты назвали симптомы коронавируса у вакцинированных. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Датское радио (DR).

Инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн сообщили, что у привитых болезнь может развиваться по-разному, как у невакцинированных.

Специалисты отметили, что также были случаи госпитализации, в основном пожилых людей, но у них все проходило не столь критично.

Собеседники заявили, что у вакцинированных чаще всего коронавирус сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. Потеря обоняния и жар встречаются реже.

Отмечается, что на степень тяжести влияет сама вакцина и сопутствующие болезни. По словам специалистов, эффект вакцины через полгода снижается у части населения старше 70 лет. Они добавили, что улучшение наблюдается после третьего укола.

Иммунолог посоветовал следить за симптомами даже при полной вакцинации.