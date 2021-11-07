\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
Пнд, 08
Втр, 09
ЦБ USD 71.49 0.01 04/11
ЦБ EUR 82.81 -0.15 04/11
Нал. USD 70.60 / 71.55 16:42
Нал. EUR 81.40 / 82.50 16:42
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
8 084
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
20 242
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
5 882
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
14 811
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных
Инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн сообщили, что у привитых болезнь может развиваться также по-разному, как у невакцинированных.

Специалисты назвали симптомы коронавируса у вакцинированных. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Датское радио (DR).

Инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн сообщили, что у привитых болезнь может развиваться по-разному, как у невакцинированных.

Специалисты отметили, что также были случаи госпитализации, в основном пожилых людей, но у них все проходило не столь критично.

Собеседники заявили, что у вакцинированных чаще всего коронавирус сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. Потеря обоняния и жар встречаются реже.

Отмечается, что на степень тяжести влияет сама вакцина и сопутствующие болезни. По словам специалистов, эффект вакцины через полгода снижается у части населения старше 70 лет. Они добавили, что улучшение наблюдается после третьего укола.

Иммунолог посоветовал следить за симптомами даже при полной вакцинации.