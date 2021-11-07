Москвичка узнала о собственном изнасиловании из порно в соцсетях

Инцидент произошел на вечеринке в квартире в Москве, куда девушка попала по приглашению подруги.

Жительница Москвы узнала о том, что ее изнасиловали, увидев в социальных сетях ролик с половым актом со своим участием. Об этом пишет kp.ru .

По информации издания, инцидент произошел на вечеринке в квартире в Москве, куда девушка попала по приглашению подруги. В компании отдыхали несколько парней. Молодые люди выпили, общались и танцевали.

Около полуночи девушка почувствовала, как спиртное «ударило» в голову, сознание помутнилось и пошла спать. В районе пяти утра она проснулась в другой комнате. Москвичка не вспомнила, как там оказалась, но не придала этому значения и продолжила спать.

Уже дома она обнаружила на коленях болезненные синяки, но не могла вспомнить, как их получила.

В соцсетях она нашла фотографии, на которых обнажена. Позже она наткнулась на видео, на котором заснят половой акт с участием нее и другим гостем вечеринки. Девушка поняла, что он воспользовался ее беспомощным состоянием и заявила в полицию.

Правоохранители разыскивают всех гостей, чтобы восстановить картины и привлечь виновных к ответственности.