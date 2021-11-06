Волонтеры собрались в Сысоево для поисков Елены Логуновой

В субботу, 6 ноября, волонтеры приехали в Сысоево, чтобы в этом районе попытаться найти след пропавшей Елены Логуновой.

В субботу, 6 ноября, волонтеры приехали в Сысоево, чтобы в этом районе попытаться найти след пропавшей Елены Логуновой.

По данным корреспондента РЗН. инфо, пока на месте собрались около 10 человек, дождливая и ветреная погода будет осложнять работу добровольцев.

Поиски будут проходить около садового товарищества «Ветеран». Там есть поле, овраг и лесопосадка.

По словам детектива, работа идет каждый день, о всех результатах сообщают следователям.

Напомним, накануне частный детектив Екатерина Шумякина обратилась к рязанцам с просьбой помочь в поисках девушки, которая бесследно пропала больше трех месяцев назад.