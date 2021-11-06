В Рязанской области еще 18 человек стали жертвами коронавируса

Еще 18 жителей Рязанской области умерли от COVID-19. Об этом сообщил в субботу, 6 ноября, федеральный оперштаб. Число скончавшихся за время пандемии в регионе — 1502 человека.

Еще 18 жителей Рязанской области умерли от COVID-19. Об этом сообщил в субботу, 6 ноября, федеральный оперштаб. Число скончавшихся за время пандемии в регионе — 1502 человека.

За сутки зафиксировали 244 случая заражения, 31 рязанец выздоровел. Всего заразились 49406 человек, выздоровели 43084 жителя региона.

По данным на 5 ноября, в области полную вакцинацию прошли 381 569 человек. Коллективный иммунитет составляет 36%.

За сутки в России подтверждены 1188 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 245 635. Заболели 41 335 человек — это новый максимум заражений за сутки в стране.