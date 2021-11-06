В Роспотребнадзоре рассказали, как точно определить у себя COVID-19

Врач Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, как установить точный диагноз COVID-19.

Врач Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, как установить точный диагноз COVID-19.

«Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», — цитирует РИА Новости доктора медицинских наук, профессора Наталью Пшеничную.

Врач пояснила, что если респираторные симптомы, кашель, насморк, повышение температуры могут указывать на коронавирус, особенно при недавнем контакте с больным. Но при постановке диагноза необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что переболевшими COVID-19 принято считать тех, у кого болезнь был подтверждена.