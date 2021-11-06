В «Наташкином парке» закончили сажать деревья и кустарники

В Рязани в верхнем городскомпарке в течение двух дней специалисы питомника «Дендроусадьба» высадили более 700 деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Рязани в верхнем городском парке в течение двух дней специалисты питомника «Дендроусадьба» высадили более 700 деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Растения сажали под контролем ландшафтного дизайнера Натальи Тарасовой. Основные решения касались цветового контраста, вертикальных акцентов, межсезонности сохранения эстетических свойств растений.

Работы по озеленению территории принимали специалисты управления и дирекции благоустройства.

«Мы подобрали сорта, хорошо адаптированные к условиям нашего климата. Погода позволила высаживать саженцы, грунт не промерз. Эти растения не требуют специального ухода, однако необходимо заботиться о своевременном поливе, обрабатывать от вредителей и грибковых болезней», — отметил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры биологии Рязанского государственного университета Виктор Асеев.

Дополнительно на территории высадили 18 саженцев елей.