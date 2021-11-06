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В Горроще при пожаре погиб мужчина
В Рязани в бывшем общежитии на улице Гоголя, 36 в субботу, 6 ноября, произошел пожар. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Рязани в бывшем общежитии на улице Гоголя, 36 в субботу, 6 ноября, произошел пожар. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире поступило в 19:35, в 19:55 его локализовали.

При пожаре погиб мужчина, его личность устанавливается.

Во время ЧП эвакуировали 20 жильцов.

На месте работали 12 пожарных.

Пожар попал на видео.