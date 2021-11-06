В Горроще при пожаре погиб мужчина
В Рязани в бывшем общежитии на улице Гоголя, 36 в субботу, 6 ноября, произошел пожар. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В Рязани в бывшем общежитии на улице Гоголя, 36 в субботу, 6 ноября, произошел пожар. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в квартире поступило в 19:35, в 19:55 его локализовали.
При пожаре погиб мужчина, его личность устанавливается.
Во время ЧП эвакуировали 20 жильцов.
На месте работали 12 пожарных.