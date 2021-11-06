Установлены все обстоятельства смертельной аварии в Сасовском районе

Полицейские следователи установили все обстоятельства смертельной аварии, которая произошла в Сасовском районе 2 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские следователи установили все обстоятельства смертельной аварии, которая произошла в Сасовском районе 2 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следователи следственного подразделения межмуниципального отдела МВД «Сасовский» возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

В ходе предварительного расследования полицейские выяснили, что 2 июня 2021 года 49-летний житель Шацкого района передвигался на автомобиле «Нива» по автодороге М-5 «Урал». Мужчина проезжал село Боковой Майдан, но не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные условия, и выехал на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с грузовиком с полуприцепом. Пассажирка «Нивы» от полученных травм скончалась на месте.

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения.