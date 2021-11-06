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Ученые нашли ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19
Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который почти вдвое повышает риск тяжелого течения коронавируса. Об этом говорится в исследовании в научном журнале Nature Genetics.

Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который почти вдвое повышает риск тяжелого течения коронавируса. Об этом говорится в исследовании в научном журнале Nature Genetics.

Общегеномный анализ (GWAS) выявил хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.

«Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска», — говорится в статье.

Исследователи отмечают, что этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и лишь у 15% европейцев. По их мнению, этот феномен частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии.

При этом ученые подчеркнули, что ген LZTFL1 нельзя рассматривать в качестве единственной причины дыхательных осложнений при коронавирусе — есть ряд иных факторов, включая социально-экономические условия.

Один из руководителей исследования профессор Джеймс Дэвис добавил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией.