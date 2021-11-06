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Сорокина проверила, как идет строительство двух объектов для дошкольников в Рязани
Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 6 ноября, посетила два объекта: детский сад № 121, где ведется строительство пристройки для детей ясельного возраста, и ясли в районе улицы Бирюзова, 31. Об этом глава города сообщила на своей странице в соцсетях.

Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 6 ноября, посетила два объекта: детский сад № 121, где ведется строительство пристройки для детей ясельного возраста, и ясли в районе улицы Бирюзова, 31. Об этом глава города сообщила на своей странице в соцсетях.

«В пристройке к детсаду № 121 смонтированы системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и отопления, ведется штукатурка стен, укладывается плитка. Прилегающая территория подготовлена для асфальтирования, на участке устанавливаются теневые навесы и малые архитектурные формы. На следующей неделе после того, как стяжка подсохнет, рабочие приступят к покраске стен и монтажу дверей в здании пристройки. На объекте есть небольшое отставание от графика, но подрядчик заверяет, что ускорит темпы работ», — написала Сорокина.

Она добавила, что в яслях на улице Бирюзова установлены окна и двери, закончены устройство стяжки и штукатурные работы, смонтированы системы отопления, водоснабжения и канализации. Подрядчик приступил к облицовке стен плиткой.

Здесь тоже есть небольшое отставание от графика.

«Но подрядчик на этом объекте добросовестный, он имеет хороший опыт работы с такими проектами — надеемся, что он не подведет и уложится в установленные сроки», — подытожила Елена Сорокина.

Контроль за ходом строительства на всех объектах продолжится.