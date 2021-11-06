Рязанская полиция изучит видео скандала нетрезвой пары в маршрутке
Рязанская полиция обратила внимание на видео скандала молодой пары, который произошел в маршрутке 6 ноября.
Рязанская полиция обратила внимание на видео скандала молодой пары, который произошел в маршрутке 6 ноября.
«Полиция изучит видео на предмет противоправных деяний со стороны указанных граждан», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, молодой человек и девушка устроили конфликт, инцидент сняли на видео очевидцы. По их словам, пара была пьяна. С ними ехали маленькие дети.