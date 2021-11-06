Пара с детьми устроила скандал в рязанской маршрутке

В Рязани молодой человек и девушка, которые ехали в маршрутке в субботу, 6 ноября, устроили скандал. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

В Рязани молодой человек и девушка, которые ехали в маршрутке в субботу, 6 ноября, устроили скандал. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях .

По их словам, молодые люди были пьяны. Конфликт произошел из-за того, что их попросили заплатить за проезд и надеть маску. После этого девушка начала скандалить с кондуктором и пассажирами, а после требовать назад деньги за проезд. В итоге кондуктор попросила семью покинуть маршрутку, дети вышли первыми, а девушка продолжала оскорблять кондуктора и попутно пассажиров.

«Рязань не перестает удивлять…» — комментирует автор видео.

Полиция обратила внимание на инцидент.