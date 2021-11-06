Рязанцев попросили помочь девушке, которой нужна пересадка костного мозга

Рязанцев просят помочь девушке, которой требуется пересадка костного мозга. Информация о 33-летней рязанке Екатерины Концеропятовой размещена на сайте Фонда борьбы с лейкемией.

Жителей Рязанской области просят помочь девушке, которой требуется пересадка костного мозга. Информация о 33-летней рязанке Екатерины Концеропятовой размещена на сайте Фонда борьбы с лейкемией.

В 2010 году у нее была диагностирована иммунная тромбоцитопения. Со временем болезнь удалось взять под контроль, заболевание не помешало полноценно жить, работать и родить ребенка.

Болезнь напомнила о себе сильной головной болью. На МРТ обнаружились изменения в гайморовых пазухах, врачи рекомендовали сделать операцию. Екатерине сделали пункцию костного мозга и направили в НМИЦ имени Алмазова в Санкт-Петербург. Там ей в ноябре 2019 года поставили диагноз «миелодиспластический синдром».

Подобрать терапию не получалось, остался единственный шанс на выздоровление — пересадка костного мозга. В качестве донора подошла мать девушки, но из-за ее проблем с сердцем пересадку пришлось отменить.

Поиск неродственного донора в России результатов не дал, и надежда лишь на международные регистры. Сама процедура трансплантации оплачивается государством, но расходы на оплату поиска донора, активация, заготовка и доставка трансплантата ложится на плечи пациента. Самостоятельно Екатерина это оплатить не сможет.

«Хочется поскорее вернуться к обычной жизни, к прогулкам с сыном, к любимой работе, хочется научить его кататься на роликовых коньках, а самой научиться кататься на самокате и просто почувствовать себя снова человеком, который не видит преград», — рассказала Екатерина.