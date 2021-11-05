В Ухоловском районе перевернулась легковушка с пьяным водителем

В Ухоловском районе между Ухолово и Кензино перевернулся автомобиль KIA. ДТП произошло в четверг, 4 ноября, примерно в 11:00, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Ухоловском районе между Ухолово и Кензино перевернулся автомобиль KIA. ДТП произошло в четверг, 4 ноября, примерно в 11:00, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, местный житель 1978 года рождения, управляя автомобилем KIA CEED, в состоянии алкогольного опьянения (0.299 мг/л), на 26 километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород не выбрал безопасную скорость движения согласно погодным условия и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель обращался за медицинской помощью.

Проводится проверка.