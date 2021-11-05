В Спасском районе в огне погиб человек
В Спасском районе пожар унес жизнь человека, еще один житель пострадал. ЧП произошло в пятницу, 5 ноября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Спасском районе пожар унес жизнь человека, еще один житель пострадал. ЧП произошло в пятницу, 5 ноября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре в селе Огородниково поступило в 00:51. Загорелся дачный дом, обшитый фанерой, с печным отоплением.
В 1:20 пожар локализовали на площади около 15 кв. м, в 2:10 ликвидировали.
При пожаре погиб один человек, его личность устанавливается. Также пострадал мужчина 1971 года рождения, его госпитализировали.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место выезжали два автомобиля, четыре человека.