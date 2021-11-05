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В Рязанской области объявили метеопредупреждение об усилении ветра
Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем в пятницу, 5 ноября, с сохранением ночью и днем 6 ноября на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с.

Рязанцев просят быть внимательными и соблюдать простые правила безопасности.