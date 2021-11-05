В Рязани за хранение наркотиков задержали члена преступной банды 90-х

Сотрудники полиции изъяли наркотики у 50-летнего рязанца, который оказался участником одной из криминальных группировок в 1990-е годы.

Сотрудники полиции изъяли наркотики у 50-летнего рязанца, который оказался участником одной из криминальных группировок в 1990-е годы.

По информации полицейских, неработающий мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники УНК УМВД совместно с коллегами из отдела МВД по Советскому району и при силовой поддержке отряда спецназа «Гром» задержали мужчину на Солотчинском шоссе. В ходе досмотра у него изъяли сверток с марихуаной массой 1 грамм.

В салоне автомобиля «Тойота Камри» оперативники обнаружили около 7 граммов каннабиса. В квартире мужчины на улице Гайдара полицейские изъяли 130 граммов марихуаны.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие выясняет, с какой целью мужчина хранил наркотики. Проводится расследование.