В Рязани отравили собак с щенками

В Рязани неизвестные отавили взрослых собак и щенков. Об этом рассказали зоозащитники в Instagram.

В Рязани неизвестные отавили взрослых собак и щенков. Об этом рассказали зоозащитники в Instagram.

По их словам, это произошло на улице Березовой, 1. Во дворе лежит несколько трупов животных.

«Очевидцы говорят, что это сделал мужчина с усами, проживающий в этом доме. Он неоднократно угрожал отравить безобидных малышей! Также отрава разбросана в ближайших дворах!» — сообщается в посте.