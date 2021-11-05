В Рязани от дома 1785 года отвалились куски фасада

В Рязани от исторического здания 1785 года отвалились куски фасада. Дом на улице Семинарской рядом со зданием 14-й поликлиники окружен ленточками и надписями «Опасная зона».

В Рязани от исторического здания 1785 года отвалились куски фасада. Дом на улице Семинарской рядом со зданием 14-й поликлиники окружен ленточками и надписями «Опасная зона». На траве лежат камни и куски штукатурки, отвалившиеся с фасада и колонн.

При взгляде на фронтон здания видно, что от него отделяются еще два каменных фрагмента. Они могут обрушиться через несколько недель, когда начнется зима и замерзший лед окончательно разорвет кладку.

Памятник архитектуры и истории, внесенный в свод культурных ценностей Рязанской области, — Редутный дом, он был выстроен на въезде в город со стороны Москвы в 1785 году. Ученые считают, что его проектировал архитектор Иван Сулакадзев, построивший Торговые ряды на нынешней площади Ленина.

Сейчас постройка принадлежит министерству обороны РФ и приписана к военному госпиталю № 1586, но никак не используется: в 2019 году окна пришлось заколачивать, чтобы в них не залезали бомжи. Региональная инспекция по охране объектов культурного наследия регулярно делает запросы о его судьбе. Военное ведомство пять лет назад обещало отреставрировать сооружение, а затем предполагало передать его в муниципальную собственность, но этого так и не произошло.

В XIX веке в Редутном доме воспитывали подростков, проводили благотворительные вечера, торговали лекарствами. В 1849 году там открылась первая в Рязани сберкасса Госбанка.