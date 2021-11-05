В Рязани безработный разбил витрину молотком и украл бытовую технику

В Рязани 23-летнего молодого человека задержали на месте преступления. Безработный рязанец украл бытовую технику и пытался скрыться, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани 23-летнего молодого человека задержали на месте преступления. Безработный рязанец украл бытовую технику и пытался скрыться, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Преступление произошло 3 ноября около 4:30 утра. Правоохранители патрулировали маршрут и на улице Новоселов услышал звук бьющегося стекла. Полицейские увидели, как от разбитой витрины магазина в доме № 18А с коробками в руках во двор убегает мужчина.

Полицейские настигли и задержали 23-летнего неработающего жителя Рязани. Недалеко от разбитой витрины лежал молоток. На место преступления выехала следственно-оперативная группа полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже.