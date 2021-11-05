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В России продлят сроки розыгрыша призов среди привившихся от COVID-19
Программу поощрения россиян, прошедших вакцинацию от COVID-19, продлят до конца года. Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов до 31 декабря.

Программу поощрения россиян, прошедших вакцинацию от COVID-19, продлят до конца года. Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов до 31 декабря, сообщает пресс-служба кабмина.

Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных стартовал 1 сентября, ранее предполагалось, что он завершится 1 декабря. Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Победителей определяет компьютер. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе также доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг.