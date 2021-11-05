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В Клепиковском районе сутки искали пропавшего 67-летнего рыбака
Сотрудники полиции и МЧС более суток искали пенсионера, пропавшего без вести во время рыбалки в Клепиковском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции и МЧС более суток искали пенсионера, пропавшего без вести во время рыбалки в Клепиковском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение от 46-летнего жителя Московской области о том, что вечером во время рыбалки на озере Великое около деревни Барское уплыл на надувной лодке и не вернулся его 67-летний дядя, тоже житель Подмосковья. Из-за густого тумана мужчина далеко уплыл и сбился с нужного направления. Телефон был выключен. Племянник пытался отыскать его самостоятельно, а затем обратился в полицию.

Сотрудники отдела МВД по Клепиковскому району организовали поиски. На помощь прибыли сотрудники МЧС и волонтеры поисково-спасательных отрядов. Пенсионера искали более суток, лодки обследовали территорию озера, осматривался берег.

Позже в полицию поступила информация, что на автодороге был замечен человек, похожий по описанию на разыскиваемого. Участники поиска выехали на указанное место и обнаружили там пропавшего жителя Подмосковья.

Как выяснилось, мужчина заблудился в тумане, причалил к неизвестному берегу и пытался выйти к ближайшему населенному пункту. Его здоровью ничего не угрожало.