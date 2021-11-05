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В Касимове экс-начальника офиса компании будут судить за кражу
Экс-руководитель офиса продаж телекоммуникационной компании подозревается в присвоении имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Экс-руководитель офиса продаж телекоммуникационной компании подозревается в присвоении имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Касимовским МСО СУ СКР по Рязанской области в отношении экс-руководителя возбуждено уголовное дело о присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, в мае 2021 года подозреваемый присвоил смартфон, принадлежащий компании и выставленный в офисе на продажу.

Проводятся следственные действия, собираются доказательства.

Расследование уголовного дела продолжается.