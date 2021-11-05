Сотрудники мэрии вновь проверили работу пропускной системы в рязанских ТЦ

Сотрудники городской администрации в пятницу, 5 ноября, провели очередной рейд по проверке соблюдения системы QR-кодов в рязанских торговых центрах.

Сотрудники городской администрации в пятницу, 5 ноября, провели очередной рейд по проверке соблюдения системы QR-кодов в рязанских торговых центрах.

Специалисты осмотрели входы торговых центров «Березовый» и «Октябрь». На объектах открыты по одному входу, размещены информационные стенды с разъяснениями по выполнению распоряжения, установлены санитайзеры, соблюдены все санитарные нормы. Сотрудники Т. Ц. проверяют QR-коды и сертификаты у посетителей.

Напомним, что в период с 30 октября по 7 ноября вход в торговые центры организован только при наличии QR-кода после вакцинации, сертификата о перенесенном не ранее 6 месяцев назад заболевании или отрицательного ПЦР-теста.