Родственники погорельцев в Заборье просят рязанцам помочь семье

Родственница хозяев сгоревшего дома в селе Заборье рассказала РЗН. инфо о сборе средств для пострадавшей семьи.

Родственница хозяев сгоревшего дома в селе Заборье рассказала РЗН. инфо о сборе средств для пострадавшей семьи.

По словам девушки, пламя вспыхнуло в считанные минуты — пожар начался из-за замыкания в гараже и перекинулся на дом.

Без жилья остались семейная пара, сгорело все, включая документы и телефоны.

«Сейчас важна любая помощь. Если кто-то захочет отдать вещи, мы готовы сами приехать и забрать», — отметила девушка.

Перевести деньги можно на карту по номеру телефона: +7 (930) 881-00-89 (Жанна Айдеровна Ц.) По этому же номеру можно договориться о передаче вещей.

Напомним, при пожаре, который произошел в четверг, 4 ноября, пострадал мужчина.