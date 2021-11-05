Родственники погорельцев в Заборье просят рязанцам помочь семье
Родственница хозяев сгоревшего дома в селе Заборье рассказала РЗН. инфо о сборе средств для пострадавшей семьи.
Родственница хозяев сгоревшего дома в селе Заборье рассказала РЗН. инфо о сборе средств для пострадавшей семьи.
По словам девушки, пламя вспыхнуло в считанные минуты — пожар начался из-за замыкания в гараже и перекинулся на дом.
Без жилья остались семейная пара, сгорело все, включая документы и телефоны.
«Сейчас важна любая помощь. Если кто-то захочет отдать вещи, мы готовы сами приехать и забрать», — отметила девушка.
Перевести деньги можно на карту по номеру телефона:
Напомним, при пожаре, который произошел в четверг, 4 ноября, пострадал мужчина.