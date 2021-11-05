От коронавируса в Рязанской области скончались еще 18 человек
В Рязанской области жертвами коронавируса стали еще 18 жителей. Данные опубликовал федеральный оперштаб. Всего от COVID-19 умерли 1484 рязанца.
В Рязанской области жертвами коронавируса стали еще 18 жителей. Данные опубликовал федеральный оперштаб. Всего от COVID-19 умерли 1484 рязанца.
Заразился 241 житель, 74 человека выздоровели.
Всего за время пандемии ковидом заразились 49 162 рязанца, выздоровели 43 053.
За сутки в России подтверждены 1192 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 244 447. За сутки в стране выявили 40 735 новых случаев заражения коронавирусом.