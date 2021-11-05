А что в кино? «Страшные истории для рассказа незнакомцам» и другие новинки

Несмотря на объявление локдауна в выходные дни по всей стране, кинотеатры все же продолжают работать, хотя и с определенными ограничениями. И потому эта неделя отмечена крайне малым количеством новинок кино.