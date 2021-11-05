А что в кино? «Страшные истории для рассказа незнакомцам» и другие новинки
Несмотря на объявление локдауна в выходные дни по всей стране, кинотеатры все же продолжают работать, хотя и с определенными ограничениями. И потому эта неделя отмечена крайне малым количеством новинок кино.
Несмотря на объявление локдауна в выходные дни по всей стране, кинотеатры все же продолжают работать, хотя и с определенными ограничениями. И потому эта неделя отмечена крайне малым количеством новинок кино.
Фильм ужасов «Страшные истории для рассказа незнакомцам» представляет собой антологию из нескольких повествований, объединенных общим сюжетом.
Колумбийский фильм «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли впервые был представлен публике на Каннском фестивале нынешнего года, где картина была удостоена приза жюри.
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